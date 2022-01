Meteo OGGI martedì 1 febbraio | maltempo generale

Nella giornata di OGGI martedì previsioni meteo del 1 febbraio . Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro nubi sparse. Al sud maltempo in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 1 febbraio.

Nord:

Molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli nevicate associate e cielo sereno o velato sul restante settentrione.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti compatti sull’Abruzzo con deboli precipitazioni associate, anche nevose oltre i 500 metri in attenuazione pomeridiana. Ampie zone di sereno sulle restanti regioni a parte residui annuvolamenti mattutini sulla Sardegna centro meridionale. A fine giornata spesse velature in transito dalle aree più settentrionali.

Sud e Sicilia:

Prima parte della giornata all’insegna del maltempo su tutte le regioni con successiva attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità tra pomeriggio e sera con ampi rasserenamenti salvo una moderata persistenza sulla Sicilia tirrenica.

Temperature:

Minime stazionarie su valpadana ed al sud; in calo sul resto del paese. Massime in aumento su valpadana ed in generale flessione altrove.

Venti:

Ovunque settentrionali, in prevalenza forti al centro-sud e sulle aree alpine e da deboli a moderati sul restante settentrione.

Mari:

Da molto agitati a grossi mar e canale di Sardegna; da agitati a molto agitati stretto di Sicilia, tirreno meridionale e ionio; molto mossi gli altri mari tendente ad agitato adriatico centro meridionale.