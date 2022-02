Meteo OGGI mercoledì 2 febbraio | coperto al nord

Nella giornata di OGGI mercoledì previsioni meteo del 2 febbraio . Al nord cieli prevalentemente coperti con nevicate. Al centro bel tempo generale. Al sud piogge serali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 2 febbraio.

Nord:

Ancora nubi irregolari su alpi e prealpi con nevicate anche intorno 800-1000 metri sulle aree più settentrionali alto-atesine nella notte ma con quota neve in rapido e sensibile aumento da ovest fino oltre 1500 metri; da sereno a parzialmente nuvoloso sul resto del nord con schiarite sempre maggiori dal pomeriggio.

Centro e Sardegna:

Nubi basse anche estese ma innocue sulla Sardegna occidentale; cielo generalmente sereno su Sardegna orientale e regioni peninsulari.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità parziale per gran parte della giornata su nord-est Sicilia e sud Calabria, con residui e sporadici piovaschi tra notte e primo mattino; ampio e prevalente soleggiamento altrove disturbato, al più da deboli velature di passaggio.

Temperature:

Minime in calo al sud e Sicilia e su Lazio, Abruzzo, Umbria e Liguria di levante, stazionarie su Sardegna, Marche, est Emilia Romagna e basso Veneto, in aumento su Toscana e restante nord, anche marcato sul settore alpino specie quello occidentale; massime in calo su basso Veneto e in generale deciso aumento sul resto d’Italia specie aree interne e appenniniche centro-settentrionali e settore alpino e prealpino.

Venti:

Mediamente settentrionali: forti su Puglia, Sicilia e Calabria in lenta attenuazione a eccezione che su Puglia meridionale e Calabria ionica, moderati in attenuazione sul restante sud; da deboli a moderati sul resto d’Italia con locali rinforzi su Sardegna e settore alpino.

Mari:

Molto agitati mare e canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione; agitato lo stretto di Sicilia, da agitato a molto agitato lo ionio con moto ondoso in attenuazione sottocosta; da mossi a molto mossi mar ligure, tirreno centro-meridionale e medio-basso adriatico, localmente mossi i settori nord di adriatico e tirreno.