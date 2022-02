Meteo OGGI giovedì 3 febbraio | cieli prevalentemente sereni

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 3 febbraio . Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro bel tempo generale. Al sud cieli sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 3 febbraio.

Nord:

Copertura diffusa ma sostanzialmente innocua sulle aree alpine e prealpine, in dissolvimento dalla sera con cielo stellato; nubi basse sulla Liguria con qualche occasionale piovasco serale ed estese velature alte e sottili sul resto del nord. Dopo il tramonto formazioni di locali foschie dense e nebbie sulle zone pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità bassa sul settore occidentale dell’isola, in diradamento dalle prime ore del pomeriggio ed ampia copertura alta e poco significativa altrove; sul resto del centro iniziale prevalenza di innocue velature alte e sottili nelle ore diurne, in attesa di un generale aumento serale della copertura, più compatta su toscana e coste laziali.

Sud e Sicilia:

Ampio e prevalente soleggiamento seguito dal pomeriggio dall’arrivo di estesa nuvolosità alta ma poco consistente; dalla sera ulteriori addensamenti interesseranno il Molise occidentale ed alta Campania.

Temperature:

Minime in lieve rialzo su Valle d’aosta, Piemonte, restanti aree alpine, coste nord adriatiche, Sardegna orientale, regioni centrali tirreniche, Umbria e nord Campania; in calo su aree pedemontane lombarde e venete, Emilia, rilievi friulani ed abruzzesi; stazionarie altrove; massime in deciso aumento sulla catena alpina, meno consistente su pianure veneta e friulana, nonché su gran parte delle regioni centrali peninsulari; in diminuzione sul resto del nord, Puglia salentina e Calabria ionica; senza variazioni di rilievo su Sardegna e restante meridione.

Venti:

Ancora forti settentrionali su Puglia centromeridionale, Calabria e Sicilia orientale, ma in attenuazione durante il pomeriggio; da deboli a localmente moderati meridionali sulla Liguria, occidentali sulla Sardegna e settentrionali sul resto del sud; deboli variabili sul rimanente settentrione e sulle regioni centrali peninsulari.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo ionio, con ulteriori rinforzi fino a molto agitato sul relativo settore meridionale; molto mossi mar e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia con moto ondoso in riduzione a mosso nel pomeriggio; da molto mosso a mosso il basso adriatico; generalmente mossi i restanti bacini.