Covid, ordinanza discoteche e mascherine: cosa è stato deciso

L’ordinanza, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, esaminata quest’oggi dal Consiglio dei ministri. Ecco cosa prevede.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, “fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. L’ordinanza è stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e la misura partirà da domani 1 febbraio. Le disposizioni dell’ordinanza erano state esaminate oggi dal Consiglio dei ministri.

Mascherine all’aperto anche zona bianca

È stato inoltre stabilito che fino al 10 febbraio 2022, “è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’ordinanza produce effetti a partire dal 1 febbraio.