Minaccia di morte la figlia e inveisce contro i vicini, denunciato 54enne

La polizia di Perugia è intervenuta in via Settevalli dopo aver ricevuto una segnalazione

La polizia di Perugia ha eseguito un intervento in via Settevalli dopo una segnalazione giunta in Questura, in merito a un uomo di 54 anni che stava gridando e inveendo contro i vicini. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo ubriaco, che nonostante gli agenti fossero lì proseguiva a scagliarsi contro i vicini.

Una volta ascoltati i presenti, gli agenti sono venuti a sapere che l’uomo stava cercando sua figlia, allontanatasi da casa, ed era convinto che fosse dai vicini. Per questo si stava scagliando contro di loro e aveva cominciato a gridare e a minacciare di “far fuori” la figlia quando sarebbe rientrata a casa.

I poliziotti hanno quindi portato l’uomo in Questura dove lo hanno identificato.

Dagli accertamenti è venuto fuori che il 54enne abusava spesso di alcolici e lo hanno così denunciato per minacce.