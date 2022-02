Arrestato dopo una rapina, prova a scappare buttandosi dalla finestra della caserma

È finito in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi ed è piantonato dalle forze dell’ordine

I carabinieri di Colleferro (Roma) hanno arrestato un giovane egiziano di 20 anni, pregiudicato, accusato di aver perpetrato due rapine, una tentata e l’altra compiuta, in due supermercati di Valmontone (Roma). I militari, prontamente intervenuti sul posto, hanno fermato il ragazzo a pochi passi dal supermercato.

Dopo la perquisizione di rito, hanno recuperato 1.265 euro. Il ragazzo, che aveva una pistola, come hanno testimoniato le vittime della rapina e accertato dalle videocamere di sicurezza, ha minacciato i cassieri.

Il ventenne è accusato anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché mentre veniva foto-segnalato, ha cercato di strattonare i carabinieri e di darsi alla fuga lanciandosi dalla finestra della caserma.

Il giovane ha fatto un volo di 5 metri e i carabinieri, dopo averlo fermato, hanno contattato un’ambulanza del 118 per soccorrerlo. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma si è fratturato alcune parti del bacino e attualmente è in ospedale dove i militari si stanno occupando di piantonarlo.