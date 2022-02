Addio all’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini

Zamparini, ex patron storico della società palermitana, aveva 80 anni. Era ricoverato in una clinica dopo essersi aggravato per una peritonite

È deceduto stanotte, all’ospedale Cotignola di Ravenna, l’ex presidente del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini. L’imprenditore friulano aveva 80 anni. Zamparini aveva avuto un ricovero nel periodo natalizio a Udine per una peritonite. In seguito era stato dimesso ma il suo stato di salute si è aggravato ed è stato necessario un nuovo ricovero.

L’ex presidente del Palermo, nell’ottobre scorso, aveva avuto un grosso dolore per la morte del figlio Armando, avuto dalla seconda moglie, Laura Giordani e deceduto a Londra a soli 23 anni a causa di un’ischemia. Zamparini lascia i quattro figli avuti dal primo matrimonio: Silvana, Greta, Andrea e Diego.

Zamparini era stato presidente del Venezia, che riuscì a far salire in serie A, e poi del Palermo, con cui ottenne qualificazioni a Coppa Uefa, Europa League, e da cui emersero campioni come Cavani, Amauri, Dybala, Pastore.

In seguito ebbe problemi finanziari e col fallimento del club rosanero, Zamparini uscì di scena anche dal panorama calcistico. L’ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, ha commentato così il decesso dell’ex patron:«È morto un fratello».