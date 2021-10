Ritrovato morto in un hotel Armando, figlio dell’ex patron del Palermo, Zamparini: aveva 23 anni

Il giovane si trovava a Londra, nella sua stanza d’hotel ed era in Inghilterra per motivi legati allo studio. Si indaga sul suo decesso

Armando Zamparini, 23 anni, figlio dell’ex patron del Palermo, Maurizio, è morto in circostanze da chiarire a Londra. Il 23enne si trovava in Inghilterra per motivi legati allo studio e lo hanno ritrovato morto nella sua camera d’hotel. Pare che soffrisse di una patologia cardiaca ma sono in corso accertamenti sulle cause della sua morte. La polizia di Londra sta indagando sul suo decesso. Nel frattempo, i genitori sono in viaggio per Londra.

Armando è l’ultimo dei figli di Zamparini, l’unico nato dal suo secondo matrimonio. Quando Zamparini era proprietario del Palermo portava spesso il figlio allo stadio a vedere i rosanero. Il Palermo calcio ha espresso cordoglio per la morte del ragazzo. L’attuale presidente Dario Mirri «e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando.

Il ricordo di è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze».