Stati Uniti, crolla un’altra accusa di molestie contro l’ex governatore Cuomo

In questa occasione, una donna aveva denunciato Andrew Cuomo di averle palpeggiato il seno durante un evento pubblico

È crollata l’ennesima accusa di molestie sessuali contro l’ex governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Stavolta a denunciarlo era stata una donna che lo accusava di averle palpeggiato il seno facendo scivolare le dita sulla sua maglietta durante un evento pubblico. Il procuratore distrettuale della contea di Oswego, Gregory Oakes, ha comunicato che tuttavia non c’è “una base giuridica sufficiente” per denunciare Cuomo.

Oakes ha precisato che si tratta di una scelta fondata solo ed esclusivamente su un’analisi dal punto di vista legale, ma che ha considerato la donna che lo ha accusato, Virginia Limmiatis, affidabile, credibile.

«In nessun modo questa decisione dovrebbe essere interpretata come un dubbio sul carattere o sulla credibilità della signora Limmiatis, o su quanto siano stati dannosi gli atti che ha vissuto», ha chiosato il procuratore.