Covid, OMS: «Necessario aggiornamento dei vaccini data l’evoluzione del virus»

L’evoluzione del Coronavirus richiede un aggiornamento dei vaccini. Solo così si potranno sconfiggere possibili nuove minacce per l’uomo.

Tra varianti e la continua e inarrestabile diffusione del Covid-19 anche i vaccini prodotti sino ad oggi dovranno essere aggiornati. Dovranno evolversi. A dirlo è il Direttore Generale dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del consueto appuntamento per fare il punto sulla situazione Covid-19 nel mondo.

Evoluzione dei vaccini

«Le varianti possono continuare a sfuggire agli anticorpi neutralizzanti indotti dai vaccini contro le versioni precedenti del virus» spiega il Direttore dell’OMS. E aggiunge: «Il serbatoio di beta Coronavirus è ampio e questo potrebbe portare alla nascita di nuove minacce per l’uomo». Per questo motivo, quindi, sarebbe necessario iniziare a lavorare sin da subito ad un aggiornamento dei vaccini anti-Covid19 poiché, solo in questo modo: «il tempo necessario per la produzione di vaccini su larga scala sarà ridotto». Ciò permetterà di giocare d’anticipo e salvare il maggior numero di vite umane.

L’OMS sottolinea così l’importanza della ricerca e dello studio, dell’individuazione, di strumenti come ad esempio un unico vaccino o un vaccino che garantisca ampia protezione. Allo stesso modo, Tedros Adhanom Ghebrevesus ha ricordato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità porta avanti il suo lavoro insieme agli scienziati «per scambiarci le ultime informazioni e guidare lo sviluppo futuro di nuovi prodotti-scudo».