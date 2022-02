Covid, Oms: troppo presto per cantare vittoria, bisogna tracciare Omicron 2

L’Oms avverte: il virus continuerà a evolversi e perciò i paesi devono continuare a tracciarlo, così come le sottovarianti,

“È prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi davanti ai nostri occhi. L’Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente tracciando 4 sottovarianti di Omicron, incluso BA.2”, conosciuta col nome di Omicron 2.

Un virus che continuerà a evolversi

A fare il punto della situazione è il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del consueto briefing sulla situazione della pandemia da Covid nel mondo.

“Questo virus continuerà ad evolversi – ribadisce il direttore dell’Oms – motivo per cui invitiamo i Paesi a continuare con i test, la sorveglianza e il sequenziamento. Non possiamo combattere” il Covid-19 “se non sappiamo cosa sta facendo. E dobbiamo continuare a lavorare per garantire che tutte le persone abbiano accesso ai vaccini”.