Esercitava come dentista da 7 anni ma non aveva laurea né abilitazione: denunciato

Il tuo browser non supporta questo file

Scoperto falso dentista a Carini, in provincia di Palermo, con l’intervento delle Fiamme Gialle

Un uomo esercitava da circa sette anni la professione di dentista ma non aveva conseguito la laurea né l’abilitazione. La Guardia di Finanza ha scoperto l’inganno a Carini, in provincia di Palermo, provvedendo alla denuncia del falso odontoiatra per esercizio abusivo della professione. Per evitare eventuali controlli, a partire dal novembre 2020, l’uomo aveva fatto risultare che nel suo studio medico ci fosse un dentista iscritto all’albo degli Odontoiatri di Palermo che avrebbe avuto quindi tutti i titoli per poter svolgere la professione.

Leggi anche:—>Yemen, Stati Uniti mandano rinforzi negli Emirati contro Houthi

La Guardia di Finanza sottolinea che «tale artifizio tuttavia è stato già oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione che, in tema di esercizio abusivo della professione medica, ha sentenziato che risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio di professione abusiva anche il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione».

Leggi anche:—>Giuliano Ferrara dimesso dal nosocomio di Grosseto

Per tutte queste ragioni, anche il vero dentista è stato denunciato, a sua volta, dalle forze dell’ordine.