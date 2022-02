Sanremo 2022: prima serata e classifica provvisoria

La commozione di Amadeus, show dei Maneskin sul palco, il ritorno di Fiorello, Ornella Muti che omaggia il cinema, da Tognazzi a Nuti

La prima serata di Sanremo 2022 si apre con un commosso Amadeus che dà il via alla gara dicendo:«O è l’età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ci siete mancati tantissimo. Bentornati». Il primo a cantare sul palco dell’Ariston è Achille Lauro, con il pezzo “Domenica”. Con un abito lungo bianco argento, fa il suo ingresso per la prima volta sulle scale del noto teatro, la co-conduttrice Ornella Muti, che ironizza dicendo al conduttore:«La discesa era difficile, se vuoi però la rifaccio», ma Amadeus replica: «Sei stata bravissima».

Grandi emozioni sul palco anche con Gianni Morandi, che torna in gara all’Ariston dopo 22 anni e a dieci da quando è stato lui stesso a condurlo. È visibilmente commosso quando il pubblico lo applaude con calore. Amadeus definisce Morandi «un mito della canzone italiana» e così introduce il suo brano “Apri tutte le porte”.

In seguito fa il suo ingresso dall’esterno Fiorello, con un termometro con cui misura la temperatura agli spettatori. «Mi siete mancati, sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento», scherza il noto conduttore. Amadeus aveva promesso ai Maneskin che sarebbe andato a prenderli in hotel se fossero tornati al Festival dopo essere arrivati primi lo scorso anno. E così, ha mantenuto la parola. È uscito dal teatro ed è andato a prenderli con una golf car elettrica, nei panni di chauffeur. E la prima standing ovation va proprio ai Maneskin, che non solo hanno vinto Sanremo lo scorso anno, ma hanno conquistato anche l’Eurovision Song Contest.

Il tennista Matteo Berrettini e l’omaggio al cinema di Ornella Muti

Sul palco dell’Ariston entra in scena il tennista Matteo Berrettini, numero sei nel ranking mondiale Atp, tra gli applausi del pubblico:«Non hai sentito il mio battito cardiaco: grazie a tutti, questo è palcoscenico diverso per me, non ho la racchetta, non mi sento tanto a mio agio...», sorride. Il conduttore gli dice:«Davanti a te, ci sono solo fuoriclasse come Djokovic, Federer, Nadal, ma prima o poi andranno in pensione». Berrettini replica: «Ci sto provando a batterli mentre sono ancora in tour».

Successivamente Ornella Muti rende omaggio al cinema con una carrellata di attori e registi con cui ha collaborato nei 50 anni della sua carriera, che l’ha vista prendere parte a ben 200 pellicole. Sullo sfondo i volti di attori e registi, come “Ugo Tognazzi sapeva che ero timida, spaventata, mi ha fatto da fratello maggiore, era molto ironico, generoso, divertente, cucinava per tutta la troupe“. E ancora Alberto Sordi che descrive come «allegro, simpatico, ironico, stare con lui era come stare con uno di noi» o Paolo Villaggio «favoloso, molto intelligente, spiritoso, anche molto cinico», Massimo Troisi che «aveva fame di vita, era come se avesse un tempo che sapeva poteva scadere da un momento all’altro».

Ornella Muti ricorda ancora Francesco Nuti, “un ragazzo molto semplice, legato alle sue radici, lo saluto con tanto amore” e molti altri. La classifica provvisoria del Festival basata sul volo della sala stampa alla fine di questa prima serata durante la quale sono andati sul palco i primi dodici big in gara: Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michel Bravi, Rkomi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Giusy Ferreri, Yuman, Ana Mena.