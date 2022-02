Studente morto durante stage, Orlando:«Attivato tavolo per revisioni luoghi lavoro»

Dopo le numerose manifestazioni per il decesso di Lorenzo Parelli, 18 anni, morto durante l’ultimo giorno di stage in un’azienda

In seguito alle proteste e alle manifestazioni per il decesso di Lorenzo Parelli, studente di soli 18 anni che ha perso la vita durante l’ultimo giorno di stage in una ditta, il ministero del Lavoro, tramite il ministro Andrea Orlando, si esprime sulle norme e sull’alternanza scuola lavoro durante un incontro.

Orlando ha sottolineato che «con il ministro Bianchi abbiamo attivato un tavolo per rivedere complessivamente tutte le fasi in cui i ragazzi vanno sui luoghi di lavoro. Si tratta di fare in modo che non si vada semplicemente in luoghi di lavoro ma in luoghi che abbiano una sorta di certificazione ulteriore, una specie di bollino blu. Non basta soltanto il rispetto della normativa sulla sicurezza, si tratta di mandare i ragazzi a formarsi in luoghi dove lo standard sia ancora più elevato di quello previsto dalla legge».

Lorenzo Parelli studiava in un istituto professionale per cui stava portando a termine l’alternanza scuola-lavoro, quando è morto in un incidente nello stabilimento dell’azienda Burimec.

La vicenda ha scatenato una marea di polemiche e manifestazioni in tutta Italia. A essere criticato soprattutto lo strumento alternanza scuola-lavoro. Tantissimi i giovani scesi in piazza in tutto il Paese.