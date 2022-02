Muore bimbo di due anni cadendo dall’ottavo piano di un palazzo

La tragedia è accaduta a Torino, in un palazzo di via Pacini. Un bimbo di due anni è morto cadendo dall’ottavo piano di un palazzo. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, ma secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente.



Il bimbo aveva quindici mesi. Al momento della caduta, con ogni probabilità da una finestra del soggiorno, il bambino era a casa dei nonni dove erano presenti la nonna e la zia che è stata colta da malore e trasportata in ospedale in ambulanza. Intanto, sul posto è arrivato poco fa il magistrato. Secondo i primi rilievi si sarebbe trattato di un incidente, il bimbo infatti si sarebbe arrampicato su un divano che si trovava nella stanza, ma sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Sul posto stanno operando i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo che stanno compiendo i rilievi e il sopralluogo dove è accaduta la tragedia.