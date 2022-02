Talassemia: terapia genica libera da trasfusione 90% dei malati

Nuovo studio: 90% dei malati curati con terapia genica che corregge l’errore della malattia non fa più trasfusioni per almeno un anno.

È il risultato di una ricerca portata avanti in nove centri, tra i quali anche l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e pubblicata sul New England Journal of Medicine. La sperimentazione, partita nel 2016, ha visto impegnati nello studio nove centri tra Italia, Francia, Germania, Thailandia, Regno Unito e Usa. Coinvolti 23 pazienti con beta talassemia, all’inizio della ricerca tutti dipendenti dalla trasfusione. Il gruppo era composto da otto bambini con meno di 12 anni e da quindici altre persone di età variabile dai 12 ai 50 anni.

Terapia corregge difetto nelle cellule staminali ematopoietiche del malato

La beta talassemia si deve a mutazioni a carico del gene HBB che possono provocare una diminuita o assente sintesi delle catene beta dell’emoglobina, la molecola deputata al trasporto dell’ossigeno nel sangue. Il nome della terapia genica oggetto dello studio è Betibeglogene autotemcel o beti-cel. È già stata approvata come farmaco orfano dall’Agenzia per i farmaci europea: la terapia corregge questo difetto nelle cellule staminali ematopoietiche del paziente che, dopo essere state prelevate e modificate, vengono nuovamente infuse nel paziente.

Dalla sperimentazione è emersa una crescita della produzione di emoglobina in tutti i malati coinvolti. In 20 dei 22 pazienti valutati (91%), la produzione di emoglobina ha raggiunto un livello tale da poterli liberare dalla trasfusione almeno per un anno, in alcuni casi quasi per due.

Anche nei bambini under 12 il trattamento ha dimostrato efficacia: 6 bimbi su 7 non hanno avuto bisogno di trasfusione. Benefici anche per i due pazienti che, nonostante la terapia, hanno continuato ad avere necessità delle trasfusioni, dato che hanno comunque visto ridurre il fabbisogno di sangue: uno del 67,4% mentre l’altro del 22,7%. “Questi dati suggeriscono che nella maggior parte dei pazienti con beta talassemia dipendente da trasfusioni, una sola infusione di beti-cel è potenzialmente curativa”, hanno concluso i ricercatori.