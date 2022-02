Bollettino coronavirus 3 febbraio: 112.691 contagi, 414 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 112.691 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 118.994. Le vittime sono invece 414, mentre ieri erano state 395. Sono 915.337 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 964.521. Il tasso di positività è al 12,3%, lo stesso di ieri. Sono invece 1.457 nelle terapie intensive, 67 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.324, ovvero 226 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia sono 11.348.701 gli italiani contagiati dal Covid, Gli attualmente positivi sono 2.328.230, in calo di 79.396 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 147.734. I dimessi e i guariti sono invece 8.872.737 con un incremento di 191.938 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Sicilia 6.452 i nuovi positivi, 36 i morti

Sono 6.452 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 39.283 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 16,4% al ieri era al 15,5%. L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 258.176 con un aumento di 3.519 casi. I guariti sono 3.189 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 8.658. Sul fronte ospedaliero sono 1.607 ricoverati, con 7 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 140, con 8 casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.414 casi, Catania 1.595, Messina 801 Siracusa 834, Trapani 312, Ragusa 671, Caltanissetta 438, Agrigento 544, Enna, 135.

In Toscana, altri 33 morti in un giorno

AItri 33 morti per Covid in 24 ore, come il giorno precedente, in Toscana. Vittime ci sono state in tutte le province esclusa Massa Carrara con picco di decessi a Firenze (otto). Sono ora saliti a 8.353 i morti per Covid in regione dall’inizio della pandemia. Lucca supera le 800 vittime, Arezzo le 600. Inoltre ci sono stati – sempre nelle 24 ore – altri 8.175 casi in più (età media 36 anni, il 32% ha tra 40 e 59 anni) che portano a 765.116 il totale dei positivi (+1,1% sul giorno precedente). I guariti crescono del +2,1% e raggiungono quota 618.849 (80,9% dei casi totali, percentuale in risalita): sono stati 12.526 nelle 24 ore i guariti a tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 137.914 (ancora in calo, -3,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.449 (-6 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al -0,4%) di cui 98 in terapia intensiva (+1 persona il saldo, pari al +1%). Altre 136.465 persone positive sono in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (-4.378 su ieri pari al -3,1%). Ci sono poi 59.131 persone in quarantena precauzionale (-1.183 su ieri, -2%), anch’esse isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

