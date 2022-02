Bollettino coronavirus 2 febbraio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 2 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 2 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Emilia-Romagna 11mila casi e 40 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.068.696 casi di positività, 11.122 in più rispetto a ieri, su un totale di 60.700 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Vanno aggiunti, comunica la Regione nel bollettino, 315 nuovi casi registrati nel Circondario imolese da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare da parte della Ausl. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 11.437 casi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 154 (invariato rispetto a ieri), l’età media è di 62,4 anni. Sul totale, 92 non sono vaccinati. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.680 (-18 rispetto a ieri). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 287.057 (-42.100), il 99% in isolamento domiciliare.

In Piemonte -47 ricoverati, 28 morti

Calo di 47 ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte in un solo giorno: – 7 in terapia intensiva, dove il totale è ora di 125, negli altri reparti – 40, il dato complessivo scende a 2.041. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta anche 28 decessi, di cui 1 avvenuto oggi, e 8.487 nuovi contagi, con un tasso di positività dell’11,5%. I tamponi diagnostici processati sono 73.490, di cui 62.181 antigenici, la quota degli asintomatici, tra i nuovi positivi, è dell’81,7%. I nuovi casi di guarigione 14.699, le persone in isolamento domiciliare 121.166. Il totale dei casi positivi in Piemonte da inizio pandemia diventa 896.367, i deceduti 12.657, i guariti 760.378.

In Toscana 7.758 nuovi casi, 33 decessi

I ricoverati sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (7 in meno). In Toscana sono 7.758 i nuovi casi Covid (2.896 confermati con tampone molecolare e 4.862 da test rapido antigenico), che portano il totale a 756.941 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 606.323 (80,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.587 tamponi molecolari e 44.888 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 11.427 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 142.298, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 33 nuovi decessi: 20 uomini e 13 donne con un’età media di 79,8 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 7.758 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

In Friuli Venezia Giulia 3.497 nuovi contagi e 14 decessi

Dei 41 pazienti in terapia intensiva, 29 non sono vaccinati. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 710.389 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.087 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,15%. Sono inoltre 18.371 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.410 casi (13,11%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 di cui 29 non immunizzate e 12 vaccinate mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 498. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella da 40-49 anni (17,41%), seguita da 50-59 (15,41%) e 30-39 (13,81%). La fascia 20-29 si attesta al 9,35%, la 14-19 al 6,55%, la 11-13 al 5,38% e la 6-10 all’8,95%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone: una donna di 101 anni di Spilimbergo (deceduta in ospedale), un uomo di 92 anni di Tarcento (deceduto in casa), una donna di 88 anni di Faedis (deceduta in ospedale), una donna di 86 anni di Artegna (deceduta in ospedale), una donna di 84 anni di Cervignano del Friuli (deceduta in ospedale), un uomo di 84 anni di Fontanafredda (deceduto in ospedale), una donna di 84 anni di Muggia (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Mereto di Tomba (deceduto in una Rsa), una donna di 83 anni di Staranzano (deceduta in una Rsa), un uomo di 81 anni di Trieste (deceduto a domicilio), una donna di 81 anni di Trieste (deceduta a casa), un uomo di 75 anni di Caneva (deceduto in ospedale), un uomo di 71 anni di Udine (deceduto in ospedale) e un uomo di 66 anni di Trieste (deceduto in ospedale).

In Sardegna, 1.504 casi e 7 morti

In Sardegna si registrano oggi 1504 ulteriori casi confermati di positività al covid, sulla base di 5503 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24930 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 377 (4 in meno di ieri). 22748 sono i casi di isolamento domiciliare ( 208 in più di ieri). Si registrano 7 decessi: tre uomini di 63, 79 e 83 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 75 e un uomo di 89 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 87 e 97 anni, residenti nella provincia di Sassari.

Valle D’Aosta, due decessi e 185 nuovi positivi

Due decessi e 185 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone colpite da virus da inizio emergenza a 29.605. I positivi attuali sono 3793 di cui 3731 in isolamento domiciliare, 59 ricoverati in ospedale, 5 in terapia intensiva. I guariti complessivi sono saliti a 25.302, +890 rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è ad oggi pari a 124.722 mentre i tamponi complessivamente effettuati sono 439.581. Con i due decessi segnalati oggi salgono a 510 le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio emergenza e risultate positive al Covid.

