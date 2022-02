Danno fuoco a monolocale abitato da disabile, arrestati in due

Avevano bloccato la porta d’ingresso prima di dare fuoco all’appartamento, per poi di darsi alla fuga. Arrestati con accusa di tentato omicidio.

Due uomini arrestati a Milano dai carabinieri: si tratta di cittadini italiani di 40 e 49 anni, sono accusati di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso.

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso, in via privata Terracina, con un pentolino contenente della benzina, i due avevano appiccato un incendio dopo aver bloccato con uno stendibiancheria la porta d’entrata del monolocale abitato da una coppia di loro conoscenti, una 37enne e un 38enne disabile in sedia a rotelle. Dopo si erano dati alla fuga.

Spente dagli inquilini – che nel farlo hanno riportato lievi ustioni a braccia e gambe – le fiamme che avevano bruciato la superficie esterna del portone metallico e una porzione dell’ingresso dell’abitazione,