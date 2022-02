Ischia, 24enne positivo al Covid-19 viola la quarantena e gira in auto con i suoi amici. Immediata la denuncia a piede libero. Multati anche i passeggeri in macchina con lui: sapevano tutto ed erano senza mascherina.

In calo la curva epidemiologica in Campania. Secondo gli ultimi dati, il numero dei nuovi casi (sebbene rimanga comunque alto) è in discesa: 10.178 i nuovi positivi segnalati nella giornata di ieri, giovedì 3 ottobre. Sono stati 77.974 invece i tamponi effettuati, con un tasso di positività che tocca il 13,05%. La Regione (così come tutta l’Italia) rimane quindi ancora sotto piena ondata Omicron, ma i progressivi allentamenti già preannunciati dal governo promettono un quadro meno restrittivo in quanto a misure anti contagio. Tuttavia, c’è chi ancora, nonostante tutto, le misure continua ancora ad infrangerle. Denunciato non a caso un 24enne nel napoletano, che nonostante fosse positivo al Covid e in quarantena, è stato scoperto andare in giro, in auto, con i suoi amici.

In auto con gli amici senza mascherina: denunciato 24enne positivo al Covid

Positivo al Covid-19, violava l’obbligo di quarantena e se ne andava in giro in auto con i suoi amici. Denunciato un ragazzo di 24 anni di Ischia, mentre i tre amici scoperti in macchina con lui (tutti a conoscenza della positività del ragazzo) hanno ricevuto una multa di 400 euro. La notizia è stata data dalle stesse forze dell’ordine. Secondo quanto viene ricostruito, i militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Ischia erano impegnati in un controllo in zona Piazza degli Eroi, quando hanno notato l’automobile incriminata.

A bordo vi erano proprio loro, i 4 ragazzi denunciati e sanzionati. I militari, eseguendo delle regolari procedure, hanno dunque fermato l’auto e provveduto al controllo dei loro documenti. Proprio alla guida del veicolo, è emerso, vi era il 24enne denunciato, e che dopo una serie di accertamenti è risultato essere in quarantena dall’Asl dallo scorso 31 gennaio.

LEGGI ANCHE: Milano, sparatoria tra la folla in piazza: arrestato il noto rapper Kappa_24k

Come spiegato dai carabinieri, i tre amici del 24enne, tutti coetanei erano consapevoli della sua positività. Nonostante tutto, oltre ad essere saliti in macchina con lui non indossavano nemmeno alcun tipo di dispositivo di protezione individuale. Immediata la denuncia a piede libero per il 24enne positivo, mentre per il trio senza mascherina sono scattate una multa e una segnalazione all’Asl (in quanto contatti stretti).

LEGGI ANCHE: Gli psichiatri sulla mascherina: «Il rischio è che si trasformi in una coperta di Linus»

Nel frattempo, giunta ieri la notizia dell’arrivo in Italia del nuovo farmaco anti-Covid19. Dopo l’approvazione dell’Ema, via libera all’uso per via orale del medicinale firmato Pfizer. Secondo quanto stabilito dal contratto siglato lo scorso 27 gennaio dalla struttura commissariale con la casa farmaceutica Pfizer, d’accordo col Ministero della Salute, entro i prossimi giorni verrà avviata una fornitura di un totale di 600mila trattamenti completi per l’anno in corso, trattamenti che verranno progressivamente distribuiti alle Regioni sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute e dell’Aifa.