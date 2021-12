Pfizer, la pillola riduce morti e ricoveri del 90% ed è efficace su Omicron

L’azienda farmaceutica ha pubblicato l’esito degli studi clinici che hanno confermato che la sua pillola antivirale è efficace contro il Coronavirus

L’azienda farmaceutica Pfizer ha pubblicato l’esito degli studi clinici che sta portando avanti in merito a una pillola anti Covid19, e ha comunicato che tali studi hanno confermato l’efficacia del farmaco, riducendo ricoveri e decessi tra persone a rischio di quasi il 90%, se assunta nei primi giorni che seguono alla comparsa dei sintomi del virus.

Pfizer ha condotto test su oltre 2.200 persone e i risultati confermano gli esiti già resi noto il mese scorso da studi preliminari. Pfizer ha anche fatto sapere che il farmaco sembra avere una certa efficacia contro la variante Omicron.

Secondo l’ad di Pfizer Albert Bourla, la pillola (Paxlovid) potrebbe essere in grado di «salvare vite». La ricerca, come spiega l’azienda, ha messo in evidenza che il farmaco ha ridotto la necessità di ricovero per adulti ad elevato rischio affetti da Covid dell’89% se la pillola viene somministrata entro giorni dalla comparsa dei sintomi, mentre dell’88% se il farmaco viene assunto entro 5 giorni.

Sempre secondo Pfizer, i dati mostrano che il farmaco abbia una certa efficacia anche nella cura di pazienti affetti da variante Omicron. «Siamo fiduciosi che, se autorizzato o approvato, questo potenziale trattamento potrebbe essere uno strumento fondamentale per aiutare a fermare la pandemia», ha chiosato Bourla.