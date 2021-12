Recluta due banditi per spaventare la moglie ma spara a uno di loro e il piano gli si ritorce contro

Il tuo browser non supporta questo file

Daniel Malgouyres, proprietario dell’oasi serenità di Saint Adrien è finito sotto processo con l’accusa di omicidio

Daniel Malgouyres, proprietario e fondatore dell’oasi di serenità di Saint Adrien, in Francia, è finito a giudizio con l’accusa di omicidio. Una vicenda alquanto complicata, la cui sentenza arriverà venerdì 17 dicembre. Ma qualunque sia il verdetto, il sogno dell’uomo, 72 anni, è definitivamente infranto, ossia quello di una campagna francese senza contaminazioni, rifugio da cattiverie e arrivismi parigini.

La sera del 5 ottobre 2017, gli agenti di polizia intervenuti nella magnifica tenuta di 4 ettari dell’uomo, sita nei pressi di Montpellier tra palme, pini, mandorli, frequentatissima dai turisti e insignita nel 2013 del titolo di «giardino preferito dei francesi», si sono trovati di fronte uno scenario scioccante.

I poliziotti hanno infatti trovato Daniel Malgoureys a petto nudo, macchiato di sangue da testa a piedi e la moglie Françoise sconvolta dopo che uno dei due banditi che avevano fatto irruzione nella tenuta, l’aveva presa a pugni e poi era scappato. Al primo piano, invece, c’era il cadavere dell’altro ladro, assassinato con un colpo di fucile da caccia dallo stesso Daniel Malgouyres, che parlava di legittima difesa.

Il giorno dopo, gli inquirenti trovano il passamontagna del bandito fuggito, Richard Bruno, e tramite Dna riescono ad arrestarlo 12 giorni dopo a Perpignan. L’uomo racconta la sua versione della tragica incursione in casa Malgouyres: sarebbe stato lo stesso padrone di casa ad assoldare lui e l’altro rapinatore per spaventare la moglie che, tradita, minacciava di chiedergli il divorzio. Verosimilmente, Malgouyres voleva ottenere 100mila euro in contanti che la moglie conservava in una cassaforte, in casa, e di cui solo li conosceva la combinazione.

Leggi anche:—>Covid, l’Italia è nella lista dei paesi sconsigliati dagli Stati Uniti:«Evitate i viaggi»

Ergo, la messa in scena del proprietario di casa è andata in fumo, secondo l’accusa, perché Malgouyres non ha retto e ha finito per uccidere il bandito da lui stesso assoldato. Nelle udienze che si stanno svolgendo al tribunale di Montpellier e che stanno appassionando i francesi, Malgouyres si proclama innocente, ma anche la moglie lo accusa. Secondo la donna, è strano che quella sera i banditi picchiassero solo lei. Daniel aveva una relazione extraconiugale con Yolanda, guida venezuelana, ma divorziare lo atterriva poiché avrebbe significato dover sborsare metà del giardino di Saint Adrien.

Leggi anche:—>Gli effetti del Covid: Bassetti mostra in tv le tac dei pazienti non vaccinati

L’oasi della serenità è un luogo magnifico, progettato e curato per anni dal 72enne con sua moglie, che poi per lui era divenuta un impedimento. I francesi che spesso visitavano il giardino erano ignari di calpestare centinaia di migliaia di euro in contanti, occultati dall’uomo in vasi sotterrati sotto le palme e le siepi mediterranee, lontano da sua moglie e dalle pretese dell’agenzia delle entrate.