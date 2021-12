Drone sul Papa: neutralizzata potenziale minaccia durante una messa

Il tuo browser non supporta questo file

Un’azienda anti-drone israeliana ha eliminato una minaccia: un drone sul Papa che stava interrompendo una messa tenuta da Papa Francesco in Slovacchia. Presenti durante il gigantesco evento 90 vescovi e 500 sacerdoti e 60.000 fedeli.

L’incidente molto delicato, che è stato gestito e risolto da D-Fend, è avvenuto il 15 settembre scorso, ma fino ad oggi era vietato rivelarlo al pubblico. D-Fend ha detto di aver lavorato con il Ministero degli Interni per proteggere il Papa dalla minaccia di droni canaglia durante diversi eventi in Slovacchia. Il periodo in cui si è svolta la vicenda va dal 12 al 15 settembre, culminati con la messa all’aperto a Šaštín. Il prodotto EnforceAir sviluppato da D-Fend è entrato in azione con il suo kit tattico ground level per fornire una copertura a 360 gradi. Oltre alla folla straripante, c’erano diverse sfide di sicurezza per i droni, tra cui molte antenne e sistemi di comunicazione nella zona. Si trattava, quindi, di un ambiente associato ad alta interferenza di frequenza radio, ha dichiarato D-Fend.

Successivamente, D-Fend ha detto di aver avvistato diversi droni vicino all’evento, ma che la polizia locale li ha immediatamente identificati come autorizzati e “amichevoli”. La tecnologia di EnforceAir riconosce e permette ai droni autorizzati di operare nello spazio aereo, concentrando le sue capacità difensive per mitigare i droni canaglia. Un drone fai da te mai visto prima è apparso nei sensori del dorne EnforceAir durante la messa. Inizialmente, quando la polizia ha deciso di mitigare la potenziale minaccia, ha pensato di utilizzare una soluzione basata su un jammer. Tuttavia, hanno rapidamente cambiato approccio, rendendosi conto che tali jammer potrebbero potenzialmente interrompere i sistemi di comunicazione che operano nella zona. Erano anche preoccupati di interrompere le trasmissioni dei media che circondavano il discorso del Papa durante la messa.

Drone sul Papa, Enforce Air contro il drone canaglia

“EnforceAir ha respinto il drone canaglia, rimandandolo alla sua posizione originale di decollo, lontano dalla grande folla”, ha detto D-Fend. “Proteggere un evento di così alto profilo è della massima importanza, quindi abbiamo voluto utilizzare una tecnologia contro i droni che è più adatta per eventi affollati e situazioni sensibili”, ha detto un rappresentante dell’ufficio responsabile della protezione del papa durante il suo soggiorno in Slovacchia. “La soluzione innovativa di EnforceAir ha preso il controllo del drone canaglia che minacciava la potenziale sicurezza del papa, della folla e dei VIP presenti, in modo rapido e semplice”.

Il presidente e CEO di D-Fend, Zohar Halachmi, ha detto: “È un onore essere incaricati di salvaguardare eventi così importanti e di assistere i nostri clienti della sicurezza nazionale e delle forze dell’ordine. Le migliori pratiche che abbiamo appreso dai nostri clienti che usano la nostra tecnologia per proteggere i VIP in eventi di massa in tutto il mondo sono state incorporate in EnforceAir, facilitando un ciclo di vita dell’incidente del drone end-to-end senza soluzione di continuità”.

L’azienda ha detto: “L’incidente riflette il crescente pericolo rappresentato dai droni per i funzionari di tutto il mondo e per i grandi eventi. L’incidente si è concluso in modo sicuro grazie alla tecnologia contro i droni disposta da D-Fend per l’evento. Anche il vertice del G7 ha sfruttato la tecnologia di D-Fend per proteggere i leader mondiali questa estate”.