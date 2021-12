Forte esplosione, sventrata una villa: donna 80enne estratta dalle macerie

Il tuo browser non supporta questo file

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, polizia e carabinieri. Molto probabilmente si è trattato di una fuga di gas

Forte esplosione questa mattina alle prime luci dell’alba a Rocca di Papa (Roma). Una parte di villa, sita in via Focicchia, 34 è rimasta sventrata e una donna di 80 anni è stata tirata fuori dalle macerie e messa al sicuro. Intorno alle sei del mattino, un boato ha svegliato gli abitanti dei Castelli Romani, facendo ricordare subito la tragedia in cui morì il sindaco Emanuele Crestini.

Stamane una fuga di gas stava per provocare l’ennesima tragedia. Tante le chiamate ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze, un elisoccorso, polizia e carabinieri di Rocca di Papa. I soccorritori si sono trovati di fronte a macerie e a una parte della villa crollata. Una donna anziana si trovava in camera da letto e l’hanno salvata.

Leggi anche:—>Recluta due banditi per spaventare la moglie ma spara a uno di loro e il piano gli si ritorce contro

Le squadre di intervento stanno lavorando senza sosta dalle 6:45 di stamane per mettere l’area in sicurezza. I mezzi usati sono un’autoscala as/22, carro crolli e carro rilevamento radioattivo.

Leggi anche:—>Covid, l’Italia è nella lista dei paesi sconsigliati dagli Stati Uniti:«Evitate i viaggi»

I soccorritori si stanno anche assicurando che non vi siano altri feriti. Saranno i carabinieri a indagare sulle cause dell’esplosione, che con molta probabilità è da attribuire a una fuga di gas da bombola utilizzata per uso domestico.