Va a fare l’esame per la patente guidando l’auto: multata e denunciata

La signora si è presentata alla Motorizzazione guidando l’auto. La polizia stradale si è accorta del fatto quando l’ha vista tra i candidati

Quella mattina doveva recarsi alla sede della Motorizzazione per sostenere l’esame di teoria per ottenere la patente, ma ha avuto la brillante idea di presentarsi guidando la sua automobile. Ma la polizia stradale, una volta accortisi che tra i candidati sedeva la signora che era venuta poco prima in un auto, ha deciso di denunciarla.

E’ accaduto a Biella, protagonista una donna di 42 anni di origine nigeriana. Oltre alla denuncia, alla responsabile è stata inflitta una grossa multa. Pochi giorni fa un uomo era stato enunciata a Milano, poiché aveva un auricolare nascosto dal quale le venivano suggerite le risposte al test per la patente. L’auricolare molto piccolo e inserito nella profondità auricolare, è stato necessario trasportarlo in pronto soccorso per riuscire a estrarlo.