Fonti egiziane: a Zaki è vietato viaggiare per ora, è in black list

Il tuo browser non supporta questo file

Fonti da Il Cairo rivelano che Zaki deve attendere la fine del processo e di essere assolto per partire per l’Italia

Fonti egiziane informate, secondo quanto riporta l’Ansa, hanno raccontato che Patrick Zaki è inserito in una black list per cui non può venire nel nostro Paese prima che si concluda il processo e che sia assolto. «Sì, è nella lista nera», hanno rivelato le fonti all’Ansa, smentendo così quanto affermato da Patrick poco tempo fa in tv. «Non potrà andarsene fino a dopo la fine del processo», hanno detto, spiegando di non essere a conoscenza se il ricercatore possegga il passaporto o meno: «Ma non importa, perché gli è vietato viaggiare» all’estero, hanno ripetuto.

Fabio Fazio, nella sua trasmissione “Che tempo che fa”, aveva intervistato Zaki che si era detto convinto di non avere alcun divieto per ciò che concerne i viaggi. «Credo di poter venire in Italia al più presto», aveva spiegato il ricercatore. La prossima udienza del processo in cui lo studente egiziano che ha frequentato l’Università di Bologna è imputato per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese” è prevista per il 1° febbraio e non si sa quanto tale processo durerà. Nella prossima udienza, i legali difensori di Zaki dovrebbero presentare una memoria difensiva.

Leggi anche:—>Recluta due banditi per spaventare la moglie ma spara a uno di loro e il piano gli si ritorce contro

Il 7 dicembre scorso, nell’udienza in cui lo hanno scarcerato, la sua legale, Hoda Nasrallah, ha chiesto di avere filmati di telecamere di sorveglianza all’aeroporto de Il Cairo, di un report dei servizi segreti interni e di un verbale di polizia per provare che il 7 e l’8 febbraio 2019, Zaki fu arrestato illegalmente.

Leggi anche:—>Covid, l’Italia è nella lista dei paesi sconsigliati dagli Stati Uniti:«Evitate i viaggi»

Il capo del team difensivo ha anche chiesto di ottenere gli atti di un vecchio processo e di convocare un testimone per provare che l’articolo che Zaki redasse non conteneva falsità. Ora Zaki rischia altri 5 anni di carcere oltre ai 22 mesi già scontati.