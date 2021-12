Covid, l’Italia è nella lista dei paesi sconsigliati dagli Stati Uniti:«Evitate i viaggi»

Il tuo browser non supporta questo file

Il Centers for Disease Control (Cdc) suggerisce di evitare di viaggiare anche nel nostro Paese, poiché rientra tra gli Stati con livello massimo di allerta Covid

I Centers for Disease Control and Prevention del governo statunitense raccomandano ai cittadini Usa di non fare viaggi in Italia, finita nella black list con altri stati europei, dopo che l’allerta Covid è tornata al livello di rischio massimo. Con il nostro Paese, nella black list Usa ci sono anche: Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Belgio, Grecia, Svizzera, Olanda, Norvegia, Ungheria, Portogallo, Russia, Damimarca ecc.

Secondo gli Usa in Italia l’allerta è al livello 4 della graduatoria Cdc, ossia l’allerta massima, con Groenlandia e Mauritius. Questo non vieta agli statunitensi di partire per il nostro Paese, ma si tratta di un viaggio sconsigliato. Dal 6 dicembre, sono cambiate le norme per entrare negli Stati Uniti, e chi va all’estero, per tornare in patria deve fare un tampone 24 ore prima di partire, anche se ha fatto il vaccino.

Il nostro Paese non è l’unico a essere in questa situazione, perché attualmente al livello 4 ci sono 84 Stati, ossia metà mondo. Prima di noi anche gli altri Paesi europei, tranne Spagna e Finlandia, che si trovano al livello 3, erano giunte al livello 4.

A livelli più bassi ci sono quei Paesi che hanno maggiore difficoltà a fare tamponi alla popolazione e quindi non sanno bene quanto sia diffuso il Covid nei loro territori. Ma i contagi stanno salendo in fretta anche negli Usa, dove si è arrivati a 50 milioni di casi da inizio emergenza e questo è un rendersi conto che la situazione sta peggiorando in tutto il mondo, anche prima che la variante Omicron si diffonda maggiormente rispetto alla Delta.