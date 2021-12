Il tuo browser non supporta questo file

Gli effetti del Covid, Bassetti mostra in tv le tac dei pazienti non vaccinati: “Non avremmo dovuto più vedere queste immagini”. Duro l’appello del medico: “Bisognava vaccinarsi prima, ora siamo in piena quarta ondata”.

Emblematico il gesto di Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova. Per sensibilizzare quanto possibile la popolazione ancora restia alla somministrazione del vaccino anti Covid-19, l’esperto ha mostrato in diretta a “Stasera Italia” le tac di alcuni pazienti no vax finiti ricoverati in ospedale, nel suo reparto, in gravi condizioni. “Queste sono le immagini di alcuni pazienti non vaccinati. Le macchie bianche che si vedono segnalano che il polmone, in quelle zone, scambia meno aria, provocando la famosa fame d’aria che nei primi mesi della pandemia aveva spaventato molti pazienti”, ha sottolineato il medico.

“Non vaccinati in condizioni gravi, paese di matti”

“In queste scansioni ci accorgiamo degli effetti devastanti che il virus ha sul polmone“, ha evidenziato Bassetti durante il suo intervento a “Stasera Italia”, tenendo in mano quelle che sono le tac di alcuni pazienti ricoverati per Covid che non hanno ricevuto il vaccino. “Queste immagini – ha proseguito l’esperto – le avevamo viste solo durante i primi mesi della pandemia e avremmo potuto non vederle più se le persone si fossero vaccinate. Bisognava vaccinare prima, ora siamo in piena quarta ondata“.

Dure le parole del medico, che si è sempre battuto a favore della campagna vaccinale e che si appella con forza a coloro che non vogliono ricevere la somministrazione del farmaco. “In ospedale abbiamo 50enni e 60enni non vaccinati che si ammalano in maniera grave. La gente rifiuta il vaccino. Questo è un paese di matti“, si era sfogato non a caso appena qualche giorno fa, durante la trasmissione “L’aria che tira”.

“Abbiamo ricoverato 10 persone nelle ultime ore, sono passate dal pronto soccorso alla terapia intensiva. La variante Delta è molto pericolosa per i non vaccinati. Le persone scoperte dalla vaccinazione, soprattutto 50enni e 60enni, hanno situazioni devastanti. Ho appena visto una Tac: non c’è una parte di polmone che respira. Questo dipende dalla variante Delta, senza il vaccino le persone vanno a schiantarsi”, aveva raccontato Bassetti sempre durante il programma di La7.

“Siamo nel mezzo della quarta ondata – aveva proseguito l’esperto – vogliamo rendercene conto o vogliamo continuare a pettinare le bambole? Il pronto soccorso è preso d’assalto da persone non vaccinate. Dopo 2 anni abbiamo le scatole piene, continuiamo a ricoverare gente che non crede all’esistenza del virus. Stamattina ho dovuto rivedere i turni di Natale, non posso mandare la gente in ferie. L’organizzazione degli ospedali è scombussolata perché ci sono persone che pensano che il vaccino faccia male. Il vaccino salva la vita. Io vengo al lavoro con la scorta: ai no vax chiedo, è giusto? Se è giusto, vale tutto, anche mettersi a sparare in mezzo alla strada”. E aveva concluso: “Un anno fa mi vaccinavo e venivo invidiato da chi non poteva vaccinarsi. Oggi c’è gente che non vuole vaccinarsi: questo è un paese di matti”.