Interviene per difendere la madre, accoltellato dall’ex patrigno: Luca muore a 22 anni. Originario di Agrigento ma residente in Belgio, il giovane era una star di TikTok. L’uomo, inizialmente fuggito, si è consegnato volontariamente alla polizia.

Lucas Pisciotto, alias Luca Itvai, 21 anni e nota star di TikTok con oltre 1,5 milioni di follower, è stato ucciso nella giornata di mercoledì 2 febbraio, dall’ex compagno di sua madre. La tragedia si è verificata a Liegi, in Belgio, città presso la quale si era trasferito da diversi anni insieme alla sua famiglia. Secondo quanto viene riportato da media, il ragazzo sarebbe morto a seguito di una serie di violente coltellate che lo avrebbero raggiunto alla gola. Il giovane si sarebbe messo in mezzo per difendere sua madre da una lite scoppiata con l’ex compagno.

Coltellate alla gola, al cuore e al fegato: muore 22enne

La notizia è stata riportata sia dai media italiani che dai media stranieri. Secondo le informazioni rilasciare dalla polizia, e poi riportate anche da diversi media belgi, la tragedia è avvenuta nel distretto di Jupille, a Liegi. Originario di Agrigento, il 22enne Lucas Pisciotto, ha tentato di difendere la madre Maddalena Sorce (44 anni) dall’ex compagno Pietro Randazzo (35 anni), che stava per strangolarla. Nel tentativo di salvare sua madre, il giovane avrebbe attirato la furia dell’uomo. Preso un coltello, il giovane è stato quindi raggiunto da diversi colpi alla gola (alcuni media parlano anche di colpi letali al cuore e al fegato).

A seguito del delitto, Pietro Randazzo sarebbe fuggito prima dell’arrivo dei soccorsi che, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane Lucas. La madre, dal canto suo, ha riportato solo alcune lievi ferite. Secondo quanto riportano i media, Randazzo si era recato a casa di Sorce per l’ennesimo chiarimento in merito alla loro relazione, ormai giunta al termine. Tuttavia, la discussione è degenerata in violenza, al punto che l’uomo ha provato a strangolare la donna, che per salvarsi ha cercato riparo presso l’abitazione della sua vicina. A quel punto, Randazzo ha accoltellato il ragazzo, intervenuto per difendere la madre, riuscita a fuggire. In passato, l’uomo era stato già denunciato per atti violenti.