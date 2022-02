Neonato sbalzato sui binari da treno merci, è gravissimo

Stando alle ricostruzioni pare che il passeggino del piccolo sia stato agganciato dal convoglio mentre i genitori aspettavano il treno.

Un neonato è stato trascinato per venti metri da un treno merci che, secondo le prime ricostruzioni, ha agganciato il passeggino del bimbo mentre stava transitando nella stazione di Pavia . Il piccolo, 16 giorni di vita, si trova in ospedale: le sue condizioni sono gravissime.

La culla agganciata sul binario

L’orribile incidente è accaduto mercoledì alle 12:45 sul binario 2, dove i genitori stavano aspettando, assieme al loro bambino, il treno per rientrare a casa, nell’Oltrepo pavese.

Ancora arduo comprendere come sia potuto avvenire il drammatico incidente. Pare che un treno merci che transitava sui binari abbia agganciato la culla che si è rovesciata. Il bimbo è stato sbalzato dal passeggino ed è finito sui binari, senza essere centrato dal convoglio. Sembra che il passeggino si trovasse troppo vicino alla striscia gialla, dunque non in condizioni di sicurezza: sarebbe stato quindi agganciato da un’appendice del treno merci che ne ha causato la caduta.

Pronto l’intervento degli agenti della Polfer, che hanno assistito i genitori, sconvolti per quanto successo, mentre si attivavano i primo i soccorsi per il neonato, immediatamente trasportato al San Matteo, dove è stato ricoverato nel reparto di Neonatologia del Policlinico. La prognosi è riservata a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Attualmente il bimbo si trova in terapia intensiva neonatale.