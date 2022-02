Meteo DOMANI sabato 5 febbraio

Nella giornata di domani sabato previsioni meteo del 5 febbraio . Al nord cieli coperti con rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 5 febbraio.

Nord:

Mattinata all’insegna della nuvolosità bassa al nord con qualche nebbia sulle aree pianeggianti e successive ampie schiarite dal pomeriggio.

Centro e Sardegna:

Inizialmente molte nubi con possibili deboli e locali fenomeni tra Toscana, Umbria e Lazio seguite da ampie aperture dal pomeriggio sulle regioni tirreniche peninsulari mentre i fenomeni si trasferiranno localmente alle marche e principalmente all’ Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Nubi in intensificazione su gran parte delle regioni meridionali associate a qualche pioggia su Campania, specie il settore meridionale, e Salento.

Temperature:

Minime in lieve calo su Piemonte ed appennino emiliano; in aumento su Lazio, Umbria, Marche ed al meridione; stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione sulle aree alpine, Sardegna, Marche ed Abruzzo. In aumento su Emilia-romagna, Veneto, basso Lazio e meridione; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli nord occidentali su Sicilia e Calabria; moderati nord occidentali sulla Sardegna; deboli di direzione variabile sul resto del paese.

Mari:

Generalmente mossi con moto ondoso in aumento su mar di Sardegna.