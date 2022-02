Balduina aspetta il monumento a Walter Rossi [VIDEO]

Resta ancora in attesa il quartiere Balduina del monumento a Walter Rossi che da qualche mese ha lasciato un vuoto nell’omonima piazza, conosciuta già come Piazza Igea.



La notte del 28 marzo 2021 parte della statua dedicata al ragazzo venne divelta e staccata dalla propria base, probabilmente a causa delle infiltrazioni d’acqua che negli anni avrebbero gonfiato l’anima di ferro dell’opera fino a provocarne il distacco.

Realizzata dallo scultore Giuseppe Rogolino nel 1977, l’opera s’intitola Contro ogni violenza e rappresenta un meteorite dal quale escono tante mani come simbolo di pace espresso dagli ideali giovanili che sopravvivono a ogni violenza.

Venne dedicata dall’autore alla memoria di Walter Rossi, studente di Lotta Continua che il 30 settembre 1977 venne ucciso in viale delle Medaglie d’Oro, al quartiere Trionfale mentre partecipava ad un volantinaggio per una ragazza uccisa in zona il giorno prima.

Il volantinaggio si trasformò in uno scontro con dei militanti di estrema destra durante il quale vennero esplosi dei colpi d’arma da fuoco che ferirono mortalmente il ragazzo.

L’indignazione popolare per quanto accaduto fece sì che quella che fino ad allora era conosciuta come Piazza Igea, cambiasse nome per essere dedicata al militante ucciso.

Lo stesso autore dell’opera aveva affermato che entro il 2021 Balduina avrebbe riavuto il suo monumento, eppure con il nuovo anno iniziato da un mese, ancora non si sa nulla.

Ma i problemi per questo angolo della Capitale non si fermano solo allo sfortunato monumento, bensì è proprio tutta la piazza ad avere bisogno di una sistemata: da nuove panchine più alte e funzionali, alla cura del verde presente con lo sfalcio delle siepi e la sistemazione degli alberi fino alla definitiva valorizzazione degli interessanti resti archeologici che giacciono abbandonati nell’area, coperti da una tettoia ormai arrugginita, senza nessuna indicazione che ne spieghi l’origine né il contesto storico.