È ai domiciliari ma fa la star sui social: arrestato il fratellastro di Cassano. Per lui si riaprono le porte del carcere. Il 49enne è accusato di furto pluriaggravato per fatti risalenti all’estate scorsa.

Torna in carcere Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex calciatore Antonio. Già noto alla cronaca per le sue vicende giudiziarie, come quella del 2016 – per la quale era stato fermato con l’accusa di porto e detenzione di arma da fuoco, ricettazione e violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Ma l’ultima bravata risale all’estate scorsa, quando è stato accusato di furto pluriaggravato. Dopo un periodo in cella, il suo avvocato era riuscito ad ottenere la revoca della misura cautelare con gli arresti domiciliari e obbligo di braccialetto elettronico. Fatali però i suoi “balletti” sui social. A causa dell’uso non consentito delle chat con i suoi follower, per lui si sono riaperte le porte del carcere.

Intrattiene chat sui social con i fan, arrestato

A tradirlo la sua scoperta passione per i social. Giovanni Cassano, imparentato con l’ex calciatore, lo scorso settembre il 49enne era stato arrestato dopo un furto da 30mila euro in un appartamento di Sannicandro. Lunga la lista delle cause di reato che pendono sulla sua testa: si sparla infatti di furto pluriaggravato (commesso insieme ad altre due persone), di plurime violazioni alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto, di possesso ingiustificato di grimaldelli, di uso di targa manomessa e di guida senza patente (poiché revocata). Alla luce di ciò, Cassano era stato arrestato, finendo però ai domiciliari su concessione del Gip del Tribunale di Bari.

Costretto in casa dalla legge, però, fratellastro dell’ex calciatore non si è dato per vinto. E anzi, sfruttando i suoi profili social è riuscito persino a diventare una sorta di “star del web”. Virali e con tantissime visualizzazioni i video dei suoi balletti e delle sue performance, con tanto di cani e braccialetto elettronico in bella mostra, gli hanno fatto guadagnare tanta popolarità e moltissimi seguaci. Ma a costargli caro sono stati proprio tutti quei TikTok pubblicati dall’account “giovannicassanoucurt”. Avendo per quelli intrattenuto diverse chat con alcuni suoi follower (libertà a lui non concessa in ragione della custodia cautelare alla quale è sottoposto), la Procura ha infatti ora richiesto l’aggravamento della misura cautelare, e ha disposto così il suo trasferimento in carcere.