Omicidio Raffadali, parla il padre: “Ho ucciso mio figlio, mi minacciava”

“Ho perso il controllo, quando si arrabbiava, diventava un demonio” racconta Gaetano Rampello, accusato dell’omicidio del figlio

A pochi giorni dall’incredibile caso di Raffadali in cui un uomo ha sparato al proprio figlio, il padre prova a difendersi spiegando le cause che lo hanno condotto al quel terribile gesto compiuto con freddezza.

“Ho perso il controllo, ero preso dalla rabbia, dopo aver subito nel tempo numerose minacce da parte di mio figlio che, quando si arrabbiava, diventava un demonio” dice Gaetano Rampello, 57enne coordinatore della polizia di Stato, davanti al giudice che lo interroga per l’omicidio del figlio Vincenzo, raggiunto da 14 colpi di pistola mentre era steso a terra e di spalle. “Ricordo di aver sparato diversi colpi. Poi ho inserito la sicura, ho messo l’arma in fondina e non ho controllato i colpi rimasti nel serbatoio“.

Rampello ha utilizzato la pistola in dotazione alle forze dell’ordine e dopo l’omicidio si è allontanato dal luogo del fatto ma è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Una volta raggiunta una fermata dell’autobus ha telefonato ai carabinieri per confessare. “Ho ucciso mio figlio” ha detto durante la chiamata.

LA RICOSTRUZIONE

L’assassinio è avvenuto il 1 febbraio. Secondo quanto raccontato dall’omicida, il figlio Vincenzo lo aveva chiamato al telefono intorno alle 3 del mattino per chiedere del denaro da versare su una ricarica PostePay da 30 euro. “Davanti al mio rifiuto la sua reazione era stata particolarmente violenta“. Vincenzo continua però a insistere e a richiamarlo con tono minaccioso. Alla fine Gaetano cede e si incontrano in una piazza per consegnargli i soldi in contanti.

“Appena mi ha visto, senza neanche salutarmi, mi ha aggredito fisicamente afferrandomi la mano e girandomi il polso. Poi mi ha detto ‘merda di cristiano, vedi che mi devi dare 50 euro‘. Gli ho risposto che ne avevo solo 45 e lui mi ha strappato il portafoglio da dosso, lo ha aperto e mi ha intimato di andare a pagare un debito di 3 euro che aveva contratto con la rosticceria nella piazza” ha raccontato il poliziotto. Dai video di sorveglianza però non sembrano esserci azioni violente dal parte del figlio.

A quel punto Vicenzo si allontana, ma il padre estrae la pistola ed esplode il primo colpo raggiungendolo alle spalle. La vittima è a terra ma il padre continua a sparare. “Ho perso il controllo” dice ammettendo l’omicidio. Gaetano ha raccontato di altre presunte violenze da parte del figlio, sei mesi fa lo aveva colpito alla testa con un pugno, il genitore però non aveva sporto denuncia.

IL PADRE RIMANE IN CARCERE

Second0 il gip di Agrigento “Ci sono elementi che consentono di escludere che l’uomo abbia agito d’impeto, colto dall’ira nel corso dell’ennesima violenta discussione avuta con il figlio affetto da disturbi psichiatrici“. La posizione di Gaetano Rampello si complica e nel frattempo il giudice ha convalidato il fermo, per questo motivo rimarrà in carcere.