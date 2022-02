Pensionato assassinato e bruciato, forti sospetti sul figlio

È quello che è venuto fuori dalle indagini dei carabinieri a Milano, guidati dalla procura di Monza

Sarebbe di Carmine D’Errico, 65 anni, il cadavere ritrovato il 21 gennaio scorso in una zona industriale abbandonata a Cerro Maggiore, in provincia di Milano. D’Errico era sparito il 3o dicembre 2021 da Cusano Milanino (Milano).

È questo sinora l’esito delle indagini dei carabinieri, coordinati dalle procure di Monza e Busto Arsizio.

Da quanto si apprende, forti sospetti sull’omicidio del pensionato ricadrebbero sul figlio 35enne, indagato a piede libero. Attualmente l’uomo è in caserma in attesa della notifica di fermo per omicidio emessa dalla pm di Monza.