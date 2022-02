54enne prova ad occupare la casa di una signora anziana. Denunciato

Il 54enne approfittando dell’assenza della signora, ha tentato di aprire la porta di casa e occuparla. A lanciare l’allarme i vicini di casa della 79enne che in quel momento si trovava ad un funerale.

Esce di casa per andare a un funerale, ma al suo rientro trova i Carabinieri sulle scale che portano al suo appartamento. È la triste disavventura di una anziana signora di 79 anni che, ieri, ha rischiato di non poter più entrare nel suo appartamento a Cercola, Napoli.

Tentativo di occupazione

Mentre la 79enne era fuori casa per un funerale, un uomo di 54 anni approfittando dell’assenza della signora, ha tentato di occupare l’appartamento sito in via Matilde Serao. A lanciare gli allarme sono stati proprio i vicini di casa.

Vicini che, vedendo il 54enne in possesso di tutti gli attrezzi utili per forzare la serratura del portone di casa, hanno chiamato i Carabinieri. I militari della locale tenenza hanno immediatamente raccolto la denuncia e si sono reati sul posto dove hanno trovato e successivamente bloccato il 54enne evitandogli di entrare in casa. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri stessi e dovrà adesso rispondere di possesso ingiustificato di attrezzi per lo scasso.