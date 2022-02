Travolta da auto, muore quando arriva al pronto soccorso

Non è ancora chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita dalla vettura.

Tragedia della strada a Torino in via Druento, angolo via Traves, dove è stata investita la 31enne Sharon Germano. La donna, che viveva a Torino, è stata centrata in pieno da una Bmw. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 42 anni che si è fermato a prestarle soccorso. La corsa in ospedale però non è stata sufficiente, Sharon è deceduta poco dopo aver raggiunto il pronto soccorso del Giovanni Bosco.

Ora a indagare dovrà pensare la polizia municipale, sul posto per effettuare i rilievi, in modo da far luce sulla dinamica dell’incidente fatale. Non è ancora chiaro al momento se la donna avesse o meno attraversato sulle strisce pedonali. L’automobilista, ancora sotto choc, è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria dove dovrà sottoporsi ai consueti test per alcool e droga.