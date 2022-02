Sanremo, in tre con green pass falso per entrare al festival

Polizia ferma tre persone che cercavano di introdursi all’Ariston con pass contraffatti. Per loro è scattata una denuncia per truffa.

Allarme ieri sera al teatro Ariston quando un agente di polizia addetto ai controlli ha scoperto una persona che cercava di guadagnarsi l’accesso presentando un falso green pass. L’uomo, subito bloccato, è stato portato in commissariato.

LEGGI ANCHE -> Vaccino Covid, «Quarta dose? Prove ancora insufficienti» lo dice l’EMA

La vicenda ha immediatamente fatto salire il livello di allerta delle forze dell’ordine incaricate di vigilare sulla sicurezza del festival. E infatti i sospetti erano ben fondati: il fermato non era il solo a cercare di intrufolarsi grazie a un pass contraffatto. Gli agenti hanno smascherato altre due persone, giunte dalla Sicilia, ambedue con un pass solo all’apparenza autentico. Ma i tutori della legge vigilavano scrupolosamente e non si sono fatti ingannare: dopo i debiti controlli hanno individuato e bloccato anche gli altri due contraffattori.

LEGGI ANCHE -> Pfizer, Paxlovid: arriva alle Regioni la pillola anti-Covid

Tutte e tre le persone – che hanno fatto letteralmente carte false per andare a Sanremo – sono state fermate e portate in commissariato per essere identificate. Per loro è partita una denuncia per truffa.