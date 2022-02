Bollettino coronavirus 5 febbraio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 5 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Toscana altri 30 decessi

In Toscana sono 778.533 i casi di positività al Coronavirus, 6.648 in più rispetto a ieri (3.086 confermati con tampone molecolare e 3.562 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 38 anni circa: 29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 30 decessi – 11 uomini e 19 donne con un’età media di 86,4 anni, residenti nelle province 8 di Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Siena – che portano il totale dei decessi a 8.410. In calo i ricoveri: sono 1.391, 15 in meno rispetto a ieri, di cui 91 in terapia intensiva, 5 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 646.868 (83,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 123.255, -6,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 121.864 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (8.198 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%). Sono 55.589 (1.767 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 1.716 casi in più rispetto a ieri, Prato 479, Pistoia 474, Massa Carrara 276, Lucca 774, Pisa 756, Livorno 792, Arezzo 523, Siena 434, Grosseto 424.

In Abruzzo 2.235 nuovi positivi e 5 vittime

Sono 2.235 i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo, di cui 1.383 emersi da test antigenico. Hanno età compresa tra 2 mesi e 99 anni. Ancora 5 morti: le vittime avevano età compresa tra 78 e 92 anni. Quattro i decessi in provincia di Chieti, uno risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. Sono 107.380 i guariti (+2.149); sono 118.707 gli attualmente positivi (+61). Di essi 487 sono ricoverati in area medica (-2) e 34 in terapia intensiva (+2); 118.186 sono in isolamento domiciliare (+61). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (520), Chieti (646), Pescara (500), Teramo (483), fuori regione (36),in accertamento (38). Nelle scorse ore eseguiti 5.885 tamponi molecolari e 16.815 test antigenici.

