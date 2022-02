Gabriele, 17 anni, stroncato da un malore a scuola: indagati medici e infermieri, il 10 l’autopsia

Il ragazzo, di Verdello, in provincia di Bergamo, aveva accusato un malore nell’ora di educazione fisica. È morto in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni dopo poco più di un mese

Sono indagate circa 90 persone, tra infermieri e medici, per il decesso di Gabriele Marletta, 17 anni, di Verdello, in provincia di Bergamo. Il ragazzo è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni il 1 febbraio 2022, dopo oltre un mese in nosocomio.

Gabriele, studente al quarto anno di liceo dell’Istituto Einaudi di Dalmine, aveva accusato un malore il 14 dicembre 2021 sotto gli occhi dei suoi compagni, mentre si svolgeva educazione fisica. Il ragazzo stava facendo una corsa e prima non aveva mai manifestato nessun problema.

Per capire cosa sia successo, la Procura di Bergamo ha ordinato l’esame autoptico, che si svolgerà giovedì prossimo, 10 febbraio 2022.

Medici e infermieri che si sono occupati del giovane sono finiti nel registro degli indagati in quanto atto di garanzia, poiché possano partecipare alle verifiche in corso e difendersi in caso dovessero esserci delle contestazioni, se mai dovessero occorrere. A Verdello, Gabriele era spesso in oratorio e nella banda, dove si dilettava a suonare la tromba. Al suo fianco, in nosocomio, i genitori Giuseppe e Gloria e la sorella 15enne.