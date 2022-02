Mafia, carabinieri: 15 misure cautelari per estorsione e droga

Carabinieri in azione all’alba a Lecce: nel mirino un’associazione di stampo mafioso finalizzata allo spaccio di droga e armi.

È in corso, fin dalle prime luci dell’alba, un’attività di indagine con l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare disposto dal gip del Tribunale di Lecce nei riguardi di 15 persone (di cui 11 tradotte in carcere e 4 invece agli arresti domiciliari) che mira a sgominare un’associazione di stampo mafioso dedita all’usura, alle estorsioni, alla violenza privata, alla detenzione e porto illegale di armi, allo spaccio di sostanze stupefacenti e, per alcuni dei suoi membri, anche al voto di scambio politico-elettorale di tipo mafioso.

Indagine cominciata nel 2019

L’indagine, che ha interessato i territori di Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d’Otranto, è stata guidata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, in coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dalla primavera del 2019 fino ai primi mesi del 2021.

L’esecuzione del provvedimento ha richiesto l’impegno di oltre 120 Carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, con il concorso dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e le unità antidroga e anti-esplosivo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, col supporto dall’alto da parte di un velivolo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.