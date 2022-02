Scuola e Green pass, le nuove regole in vigore da oggi

Al via le nuove misure per gestire i casi di positività nella scuola. Ecco come funzionerà da oggi nelle scuole, negli asili e negli istituti superiori.

Super Green Pass con durata illimitata, un nuovo sistema di regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole, vediamo più nel dettaglio le novità in vigore da oggi.

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

L’attività didattica e educativa prosegue in presenza per tutti con un massimo di quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe. Per docenti e educatori è previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso si manifestino sintomi, è fatto obbligo di sottoporsi a test antigenico (rapido o autosomministrato) o a un tampone molecolare. Nel caso che la sintomaticità persista, il test è da ripetere al quinto giorno successivo dalla data dell’ultimo contatto. Cinque giorni di sospensione invece per l’attività educativa e didattica con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe.

Scuola primaria

Con quattro casi di positività nella stessa classe le attività continuano a essere svolte in presenza per tutti previo utilizzo di mascherine ffp2 (questo tanto nel caso dei docenti quanto in quello degli alunni più grandi di sei anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di manifestazione di sintomi, va effettuato un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Chi è ancora sintomatico dovrà ripetere il test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Nell’eventualità di cinque o più casi di positività nella stessa classe per i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e i soggetti esentati dalla vaccinazione continua l’attività in presenza con l’uso della mascherina ffp2 (sia per i docenti che per gli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per poter rimanere in aula basterà la presentazione del Green pass, controllato attraverso App mobile. Agli altri studenti è riservata la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

Con un solo caso di positività nella stessa classe la didattica va avanti per tutti con l’impiego di mascherine ffp2. Con due o più casi di soggetti positivi al Covid nella stessa classe, vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo e soggetti dispensati dalla vaccinazione vanno avanti con l’attività in presenza e l’utilizzo di mascherine ffp2.

Per poter proseguire le lezioni in aula è sufficiente la certificazione verde, verificata con App mobile. Per gli altri c’è invece la didattica digitale integrata per cinque giorni

Regime sanitario

In presenza di cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, ai bambini e agli alunni si applica il regime sanitario dell’autosorveglianza, nel caso in cui ve ne fossero le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo); in caso contrario trova applicazione il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che finisce col risultato di un tampone negativo. Per i cinque giorni successivi al rientro dalla quarantena gli allievi dai 6 anni in su dovranno indossare la mascherina ffp2.

Sempre dal 7 febbraio, per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino il green pass diventa illimitato, dunque senza scadenza. Un provvedimento che interessa quei circa 48 milioni di cittadini italiani che hanno fatto la dose booster.