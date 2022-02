Olimpiadi Pechino, primo oro per l’Italia: Arianna Fontana trionfa nello short track

L’Italia esulta con la pattinatrice di Sondrio che sbaraglia la concorrenza e conquista il suo secondo oro dopo quello di Pyeongchang 2018.

Prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. È arrivata grazie a una strepitosa Arianna Fontana, trionfatrice nei 500 metri dello short track. Per la pattinatrice della Valtellina è la decima medaglia olimpionica personale. Entra così nella leggenda olimpica e diventa l’azzurra più medagliata assieme a Stefania Belmondo, eguagliata in cima alla classifica dei plurimedagliati italiani ai giochi invernali. La medaglia più prestigiosa è giunta dopo l’argento nella staffetta mista nel primo giorno di gare.

Uno straordinario palmares ai Giochi

Ariuanna Fontana ha sbaragliato la concorrenza imponendosi col tempo di 42.488 davanti alla olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin. In mattinata Brignone aveva invece conquistato la medaglia d’argento nello slalom gigante.

Conferma ai massimi livelli per la 31enne valtellinese che bissa così il titolo olimpico conquistato quattro anni fa in Corea e aggiorna il suo straordinario palmares ai Giochi olimpici: la prima medaglia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), ancora bronzo nei 500 a Vancouver 2010, poi i tre podi di Sochi 2014 (argento nei 500, bronzo nei 1500 e nella staffetta femminile) e infine il trionfo di Pyeongchang 2018 (oro nei 500 e ancora argento nella relay donne).E adesso è arrivato un altro oro nei 500 che va ad aggiungersi all’argento della staffetta mista a Pechino 2022. Ma non è ancora finita.