Short track, l’Italia conquista l’argento nella staffetta mista

A portare l’argento a casa Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli. La Cina vince la gara, terza l’Ungheria

Dopo l’argento vinto da Francesco Lollobrigida nei tremila metri di pattinaggio di velocità, l’Italia porta a casa anche l’argento nella staffetta mista alle Olimpiadi di Pechino 2022. A conquistare il secondo posto, il team formato da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli.

A vincere la gara è stata la Cina, con un tempo pari a 2.37.348, oltrepassando gli azzurri davvero di poco.

L’Italia ha raggiunto i 2.37,364 e l’Ungheria il bronzo con 2.40.900.