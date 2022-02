La quarantena per non vaccinati e per vaccinati o guariti da oltre 4 mesi sarà di 5 giorni

Con una circolare del ministero della Salute vengono allentate le norme sulla quarantena per chi è vaccinato da oltre 4 mesi o è guarito dal Covid, o non è vaccinato

Una circolare dei ministero della Salute allenta le norme per coloro che non hanno completato il ciclo di vaccino da oltre 4 mesi. Dopo 5 giorni, basterà un test negativo per terminare l’isolamento, a meno che non si manifestino sintomi. Per i non vaccinati o per chi ha fatto solo il ciclo vaccinale primario da oltre 4 mesi, la quarantena da 10 giorni passa a 5. Il provvedimento si attua solo per persone che non abbiano alcun sintomo e il termine della quarantena è comunque legato all’esito negativo di un tampone rapido o molecolare.

È obbligatorio portare la mascherina Ffp2 anche nei cinque giorni seguenti. In caso di contatti stretti con positivi, ergo, la quarantena di cinque giorni vale per non vaccinati, persone che abbiano fatto solo una dose di vaccino delle due previste, chi ha fatto il ciclo di vaccino primario da meno di 14 giorni, o infine coloro che abbiano «completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo».

Leggi anche:—>Il dottore che ha curato a casa 3mila pazienti Covid:«Querelo chi mi ha definito no vax»

«Per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni», si legge ancora nella circolare.

Leggi anche:—>Pillole anti Covid: da oggi anche in Italia, presto distribuite alle Regioni

Si prevede inoltre l’esecuzione di un tampone rapido o molecolare per rilevare il Sars Cov 2 quando si manifestino i primi sintomi. Se si è ancora sintomatici, al quinto giorno successivo al giorno in cui si è avuto l’ultimo stretto contatto con persone positive accertate.