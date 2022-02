Muore giovane promessa del motociclismo: Jakob Gurecky aveva 16 anni

Jakob Gurecky, 16 anni, ha perso la vita mentre si allenava in pista in Slovacchia. Ecco che cosa è successo

Aveva soltanto 16 anni Jakob Gurecky, giovane promessa del motociclismo. Jakob era della Repubblica Ceca, ed è deceduto in nosocomio a causa delle ferite riportate alla testa durante un allenamento in Slovacchia.

Gurecky aveva conquistato la Northern Talent Cup lo scorso anno dopo una incredibile stagione e avrebbe dovuto partecipare alla Red Bull Moto GP Rookies Cup quest’anno.

«Purtroppo, il 7 febbraio ci ha lasciati in seguito ad un incidente avvenuto in allenamento. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile», si legge sul sito della MotoGp.