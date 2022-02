Covid, Fauci:«Restrizioni presto saranno una cosa del passato»

In un’intervista al Financial Times, il virologo Anthony Fauci sembra essere più ottimista sugli sviluppi dell’epidemia da Covid

L’immunologo statunitense Anthony Fauci, in un’intervista rilasciata al Financial Times, è sembrato essere ottimista su quelli che potrebbero essere gli sviluppi dell’epidemia da Covid19. Fauci, infatti, prospetta che saranno le autorità sanitarie a gestire come contrastare il virus e non più l’amministrazione Biden.

Il consigliere di Biden nella lotta contro il Coronavirus e che ha sempre portato avanti una linea rigida in merito, ha detto di essere convinto di una «uscita da una fase pandemica vera e propria verso una situazione in cui le decisioni saranno prese a un livello locale. Inoltre, le persone decideranno da sole come comportarsi con il virus».

L’immunologo parla di una situazione di equilibrio riguardo all’attuale andamento pandemico, e non di endemia. Per Fauci, il governo presto non avrà più bisogno di controllare continuamente i livelli di contagio. «Non c’è modo di eradicare questo virus, ma spero che ci stiamo avvicinando a un momento in cui avremo abbastanza persone vaccinate e abbastanza persone protette dopo aver preso il Covid, che le restrizioni diventeranno una cosa del passato», spiega.

In merito al booster, per Fauci la cosa dipende dall’individuo: «Una persona normale, un trentenne in salute, senza patologie pregresse, potrà fare il booster una volta ogni quattro cinque anni».