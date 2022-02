La farmacologa Capuano: “I vaccini anti Covid non hanno effetti negativi sulla fertilità”

La farmacologa Capuano sugli effetti indesiderati provocati dai vaccini anti Covid-19: “I farmaci non hanno effetti negativi sulla fertilità, né maschile né femminile”. Il rapporto dell’Aifa: “Non vi sono evidenze che suggeriscono un effetto negativo dei vaccini”.

“Il monitoraggio continua, ma dalle evidenze scientifiche emerge che i vaccini contro Covid-19 non influenzano la fertilità, né maschile né femminile. Ulteriori evidenze suggeriscono un effetto neutrale anche sugli esiti delle tecniche di fecondazione assistita. Al contrario, sappiamo che la malattia Covid-19 è un fattore di rischio importante per la fertilità di entrambi i generi”. Questo è quanto sottolineato dalla farmacologa Annalisa Capuano. Nel corso della campagna vaccinale, infatti, erano stati “ipotizzati diversi rischi associati alla vaccinazione anti-COVID-19 come, per esempio, la fertilità (femminile e maschile), disordini mestruali, la gravidanza e l’allattamento” – casi che non hanno avuto nessun riscontro scientifico.

Capuano, già professoressa di Farmacologia all’Università degli studi della Campania ‘Vanvitelli’, responsabile del Centro regionale di farmacovigilanza Campania e rappresentante dell’Ema, Capuano ha tenuto un intervento durante la presentazione del “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19“, pubblicato qualche giorno fa dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

“Dati disponibili non suggeriscono effetto negativo dei vaccini”

È stato pubblicato qualche giorno fa, in data 4 febbraio, il primo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini COVID-19, che avrà cadenza mensile. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha raccolto e analizzato i dati che riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa ai farmaci registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, nella finestra di tempo che va dal 27 dicembre 2020 al 26 gennaio 2021.

Come viene spiegato nel documento, “la vaccinazione per COVID­19 è indicata sia in gravidanza sia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza dai dati di farmacovigilanza e di studi ad hoc in questa popolazione. Non vi sono evidenze che suggeriscano che i vaccini anti­COVID­19 possano influenzare negativamente la fertilità in entrambi i sessi”.

LEGGI ANCHE: Corruzione, arrestato ex pm: avrebbe passato informazioni a imprenditori su indagini a loro carico

“Sul potenziale impatto dell’immunizzazione anti-COVID-19 su ciò che concerne la fertilità, i dati ad oggi disponibili non suggeriscono un effetto negativo dei vaccini. Gli studi condotti in tale ambito sembrano piuttosto suggerire che la vaccinazione anti-COVID-19 (in particolare, i vaccini a mRNA) non abbia effetto sui parametri spermatici convenzionali (volume, motilità), per quel che riguarda la fertilità maschile, e sulla steroidogenesi ovarica o sulla qualità ovocitaria, relativamente alla popolazione femminile”, emerge infine dal rapporto dell’Aifa.

LEGGI ANCHE: Stop alle mascherine all’aperto, Garattini: “È un errore, ancora troppi contagi”

Per questo, l’Agenzia si allinea alle raccomandazioni dell’OMS, che invita alla “vaccinazione alle donne in allattamento”, così come al “resto della popolazione generale”. In particolare, “per quelle donne che desiderano concepire, non vi sono evidenze che suggeriscono che i vaccini anti-COVID-19 possano influenzare negativamente la fertilità e, pertanto, in tali casi la vaccinazione non dovrebbe essere rimandata”.