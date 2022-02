Una laurea per Matteo, morto a 21 anni: una vita stroncata troppo presto

Matteo Cairo è stato stroncato da una malattia rara, l’ipertensione polmonare arteriosa. Aveva solo 21 anni era uno studente di Pozzolo Formigaro ed è morto lo scorso anno. Frequentava il terzo anno di Chimica e non è riuscito a completare gli studi così i suoi colleghi chiedono all’Università del Piemonte Orientale di concedergli la laurea.



“Ci serve l’aiuto di tutti. Matteo non è riuscito a completare gli studi, perché la vita ha voluto diversamente, ma amava tanto quello che studiava e per questo è importante raggiungere l’obiettivo”, si legge nella petizione. “Era davvero una bella persona, mai arrogante, ma serio e umile. Merita questa laurea”, dicono gli amici. Le firme già raccolte sono quasi tremila.

Al vaglio quali riconoscimenti poter conferire

“Non sarà dimenticato Matteo Cairo” lo afferma Leonardo Marchese, direttore del dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale. “Ci stiamo informando su quali riconoscimenti poter conferire, anche in base al curriculum di studi – spiega Marchese – Tutti siamo stati colpiti da quanto successo e dalla mobilitazione dei compagni. Il Consiglio di Corso sta valutando come meglio agire. Va però fatto presente che ci sono aspetti burocratici e giuridici da seguire. Ne discuteremo. Di certo, Matteo non sarà dimenticato”.