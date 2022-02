Grida e schiaffi ai danni di bimbi dell’asilo: arrestate tre maestre

Dopo la denuncia di una madre, i carabinieri hanno messo le telecamere all’asilo e hanno ripreso le violenze fisiche e psicologiche ai danni dei bambini

Grida, schiaffi, bambini imboccati in modo violento mentre pranzano o puniti con le mani sulla testa e abbandonati, da soli, a piangere. È quanto è venuto fuori da un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, in merito a un asilo di Casapulla (Caserta). In manette sono finite tre maestre, ai domiciliari, con l’accusa di maltrattamenti pluriaggravati. Una delle maestre ha 25 anni, ed era entrata in servizio da soli due mesi, le altre due hanno sui 50 anni.

I fatti hanno luogo lo scorso autunno, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nei confronti degli studenti sarebbero state perpetrate «reiterate condotte di violenza, fisica e psicologica, nonché gravi omissioni nella cura e assistenza».

A denunciare i presunti maltrattamenti è stata la madre di due bimbe che frequentano l’asilo, contattando i carabinieri. Una delle due bambine, quella più grande, aveva detto alla madre che le maestre la imboccavano in modo violento durante il pranzo. La madre ha poi scoperto che i maltrattamenti erano riservati pure alla figlia più piccina.

Le indagini

I militari, dopo la segnalazione della donna, hanno iniziato a controllare i telefoni delle tre insegnanti in cui c’erano le due sorelline, e nelle aule hanno inserito delle telecamere per trovare elementi che supportassero la denuncia.

Leggi anche:—>Il Principe Carlo positivo al Covid per la seconda volta

Dalle immagini è emerso che le maestre maltrattavano i bimbi in modo sistematico, tra schiaffi, urla e atteggiamenti abbastanza violenti, soprattutto se i piccoli facevano qualche capriccio durante l’ora di pranzo.

Leggi anche:—>Covid, dal 21 febbraio Usa pronti a distribuire vaccini ai bambini sotto 5 anni

I bimbi che piangevano erano lasciati soli, umiliati e rimproverati e talvolta anche schiaffeggiati o messi all’angolino con le mani sulla testa. Altri indizi sono poi venuti fuori dai messaggi che le maestre si scambiavano in char su whatsapp e dalle testimonianze di altri genitori. Nei prossimi giorni, le maestre saranno sottoposte a interrogatorio dal gip.